Евро-2020: итоги тринадцатого игрового дня

В среду, 23 июня, матчами в группах E и F завершился групповой этап чемпионата Европы по футболу.

Открывали программу тринадцатого игрового дня встречи группы E. В Санкт-Петербурге сборная Швеции встречалась с командой Польши. Победу со счетом 3:2 одержала шведская команда.

Полузащитник Эмиль Форсберг вывел сборную Швеции вперед уже на 2-й минуте. На 59-й хавбек оформил дубль, увеличив преимущество шведской команды до двух мячей. Всего две минуты спустя нападающий сборной Польши Роберт Левандовски сократил отставание, а на 84-й минуте он во второй раз огорчил голкипера шведской команды и сравнял счет. Однако в компенсированное ко второму тайму время шведский полузащитник Виктор Классон забил победный гол в ворота поляков.

В параллельной встрече в Севилье сборная Испании разгромила команду Словакии со счетом 5:0. Испанцы вышли вперед на 30-й минуте благодаря автоголу голкипера словаков Мартина Дубравки. В добавленное к первому тайму время Эмерик Лапорт удвоил преимущество испанской команды, а на 56-й минуте Пабло Сарабия сделал счет крупным. На 67-й минуте Ферран Торрес отправил четвертый мяч в сетку ворот словацкой команды, а на 71-й минуте полузащитник словаков Юрай Куцка стал автором еще одного автогола, срезав мяч в собственные ворота.

Таким образом, по итогам группового этапа первое место в группе E с 7 очками заняла Швеция. На второй строчке оказалась команда Испании, набравшая 5 очков. Третью строчку с 3 очками заняла Словакия, Польша финишировала четвертой (1 очко).

Закрывали программу игрового дня будут матчи группы F. В Мюнхене состоялась встреча сборных Германии и Венгрии. Команды сыграли вничью со счетом 2:2. Голами в составе немецкой команды отметились Кай Хавертц (66-я минута) и Леон Горетцка (84-я). У венгров отличились Адам Салаи (11-я минута) и Андраш Шефер (68-я).

С таким же счетом закончился матч в Будапеште, где встречались сборные Португалии и Франции. По дублю в этой игре оформили португальский нападающий Криштиану Роналду и форвард французской команды Карим Бензема. На 31-й минуте Криштиану Роналду вывел свою команду вперед, реализовав пенальти. В концовке тайма право на пенальти получили уже французы. Карим Бензема был точен. На 47-й минуте Бензема оформил дубль, а на 60-й минуте Роналду реализовал второй пенальти и сравнял счет.

Оформив дубль в матче с французами, Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по голам за сборную. Теперь на счету португальца 109 забитых мячей за национальную команду На уровне сборных такое же количество голов лишь у бывшего форварда сборной Ирана Али Даеи.

Кроме того, Роналду установил рекорд по количеству голов на Евро и чемпионата мира. Теперь у нападающего суммарно 21 забитый мяч, 14 из которых пришлись на долю Евро. Роналду опередил бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе, который отметился 16 голами на чемпионатах мира и 3 голами на чемпионатах Европы.

Итоговое первое место в группе F с 5 очками заняла сборная Франции. На второй строчке оказалась команда Германии, набравшая 4 очка. Столько же очков набрали португальцы, однако немцы оказались выше по дополнительным показателям. Венгрия финишировала четвертой.

Таким образом, в плей-офф Евро из группы F вышли сборные Франции и Германии, а также команда Португалии, набравшая больше очков, чем Словакия и Финляндия, которые заняли третьи места в своих группах. Из группы E в 1/8 финала вышли сборные Швеции и Испании.