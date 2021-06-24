Талибы ободрились. Россия и Таджикистан опасаются наплыва вооруженных людей из Афганистана

Службы безопасности Таджикистана подтвердили, что более 130 вооруженных людей пересекли афгано-таджикскую границу из-за натиска талибов. ("Талибан" - официально запрещенная в России террористическая организация). Инцидент вызвал опасения, что нарастающая нестабильность в Афганистане повлияет влияние на соседние страны.

Как сообщает Eurasianet, Государственный комитет по национальной безопасности (ГКНБ), который включает в себя пограничную службу, поздно вечером 22 июня опубликовал заявление о нападении талибов на пограничном переходе Шерхан-Бандар, который связан с Таджикистаном мостом, построенным американцами.

”В результате вооруженного столкновения, продолжавшегося до 9 часов утра 22 июня, 134 военнослужащих правительства Афганистана, не выдержавших наступления, были вынуждены отступить на территорию Таджикистана”, - сообщил ГКНБ. Таджикские силовики заявили, что приняли афганских военнослужащих, руководствуясь принципами ”гуманизма и добрососедства”, хотя неясно, был ли у них вообще какой-либо выбор.

Сообщается, что около 100 афганских военнослужащих были убиты и взяты в плен в районе контрольно-пропускного пункта Шерхан-Бандар. Это один из районов, граничащих с Таджикистаном, где за последние несколько недель произошли столкновения. ГКНБ назвал пять районов в провинции Тахар и еще три в провинции Кундуз (обе граничат с Таджикистаном), а также несколько пограничных контрольно-пропускных пунктов, которые попали под контроль талибов.

Талибы успешно продвигаются и в других районах Афганистана. На этой неделе спецпредставитель ООН Дебора Лайонс, выступая перед Советом безопасности ООН предупредила о ”серьезных последствиях” утраты правительством контроля над 50 из 370 районов страны.

По всей видимости, талибы ободрились и продолжают набирать силу после объявленного постепенного вывода примерно 3 тыс. американских военнослужащих, оставшихся в Афганистане. В апреле президент США Джо Байден заявил, что вывод продлится до 11 сентября. По его словам, этого времени достаточно, чтобы ”без спешки покинуть страну”.

Есть опасения, что война между афганской армией и вооруженными группировками может выйти за рамки привычного понимания. 23 июня кабульское агентство ToloNews опубликовало репортаж из северного Афганистана, сообщая о том, что гражданское население все чаще берет в руки оружие, чтобы сопротивляться вторжению талибов.

По поводу возможных последствий беспорядков в Афганистане забеспокоился и Таджикистан. В частности, 21 июня глава Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) на встрече с представителями правоохранительных органов и военными говорил о необходимости усиления пограничной обороны. Проблемы безопасности в Афганистане стали сигналом для Таджикистана о необходимости поддержания внутренней стабильности, цитирует Ёдгора Файзова государственное информационное агентство ”Ховар”.

По словам Файзова, Таджикистану следует обеспечить жилье, запастись топливом, продуктами питания, одеждой и транспортными средствами в ожидании возможного кризиса беженцев. В интервью новостному сайту ”Азия-Плюс” Файзов сказал, что Таджикистан готов принять более 10 тыс. афганцев, ищущих убежища.

Учитывая строгость, с которой власти Таджикистана контролируют заявления для прессы высокопоставленных должностных лиц, можно с уверенностью предположить, что высказывания Файзова в целом совпадают с позицией Душанбе.

23 июня Файзов сообщил, что оборона в ГБАО была усилена. ”У ГБАО протяженная граница с Афганистаном, поэтому необходимо регулярно активизировать деятельность территориальных оборонительных формирований, чтобы они находились в состоянии постоянной готовности, - цитирует его агентство ТАСС. - Укреплена защита границы. Пограничники находятся в режиме повышенной готовности”.

Хотя большинство провинций, которые были захвачены талибами, расположено ближе к юго-западным районам Таджикистана, TOLONews передает, что по крайней мере один район в афганской провинции Бадахшан, Хаш, тоже пал. В интервью новостному сайту Avesta эксперт по Афганистану Рахматулло Абдуллоев попытался развеять беспокойство, заявив, что сам Таджикистан подвергается незначительному риску вторжения со стороны талибов.

”Вряд ли случится что-то серьезное. Конечно, будут последствия местного характера. Но пока все, что нужно талибам, - это укрепить свои позиции на севере”, - сказал Абдуллоев.

Таджикистан, который делит с Афганистаном границу протяженностью 1344 км остается наиболее уязвимым среди бывших советских государств Центральной Азии с точки зрения возможных последствий из-за беспорядков.

Региональная безопасность занимала первое место на повестке дня встречи секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе. У России сильное военное присутствие в Таджикистане, хотя она и не несет прямой ответственности, как в прошлом, за безопасность на границе.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина заявил, что Москву беспокоит развитие ситуации в Афганистане на фоне ухода США. ”В целом развитие ситуации в Афганистане, помимо вывода американских и других военных из страны - повод для пристального внимания и беспокойства, - сказал Дмитрий Песков. - Таджикистан для нас очень близкий партнер. Возникновение нового очага напряженности - то, что беспокоит нас”.