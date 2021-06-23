Евро-2020: определились все пары 1/8 финала
В среду, 23 июня, на чемпионате Европы по футболу были сыграны заключительные матчи группового этапа, по итогам которого определились все участники плей-офф. Всего в 1/8 финала вышло 16 команд.
На данной стадии сыграют:
26 июня
Уэльс – Дания. Амстердам. 19:00 (мск)
Италия – Австрия. Лондон, 22:00 (мск)
27 июня
Нидерланды – Чехия. Будапешт, 19:00 (мск)
Бельгия – Португалия. Севилья, 22:00 (мск)
28 июня
Хорватия – Испания. Копенгаген, 19:00 (мск)
Франция – Швейцария. Бухарест, 22:00 (мск)
29 июня
Англия – Германия. Лондон, 19:00 (мск)
Швеция – Украина. Глазго, 22:00 (мск)
Напомним, матчи 1/4 финала пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы состоятся 6 и 7 июля. Финал пройдет в Лондоне 11 июля.
Вестник Кавказа
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