Евро-2020: определились все пары 1/8 финала

В среду, 23 июня, на чемпионате Европы по футболу были сыграны заключительные матчи группового этапа, по итогам которого определились все участники плей-офф. Всего в 1/8 финала вышло 16 команд.

На данной стадии сыграют:

26 июня

Уэльс – Дания. Амстердам. 19:00 (мск)

Италия – Австрия. Лондон, 22:00 (мск)

27 июня

Нидерланды – Чехия. Будапешт, 19:00 (мск)

Бельгия – Португалия. Севилья, 22:00 (мск)

28 июня

Хорватия – Испания. Копенгаген, 19:00 (мск)

Франция – Швейцария. Бухарест, 22:00 (мск)

29 июня

Англия – Германия. Лондон, 19:00 (мск)

Швеция – Украина. Глазго, 22:00 (мск)

Напомним, матчи 1/4 финала пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы состоятся 6 и 7 июля. Финал пройдет в Лондоне 11 июля.