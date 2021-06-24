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До конца года в Ингушетии приведут в порядок 22 школы

До конца года в Ингушетии приведут в порядок 22 школы

До конца текущего 2021 года в Ингушетии построят и реконструируют более двух десятков школ, чтобы ликвидировать в регионе двухсменку, - сообщили в пресс-службе Минобрнауки региона.

"В республике в рамках реализации нацпроекта "Образование" и госпрограммы "Развитие сферы строительства, архитектуры и ЖКХ" до 2022 года планируется строительство и реконструкция 22 школ общей мощностью 15 тыс 254 ученических мест", - рассказали в ведомстве, передает "Интерфакс".

Также по результатам конкурсного отбора в Минпросвещения РФ региону одобрена заявка на строительство шести общеобразовательных организаций, помимо этого, региональные власти намерены возвести 13 новых детских садов.

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Вестник Кавказа

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