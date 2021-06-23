Кубанскую Набережную очистят от новых арт-объектов

Власти Краснодара приняли решение убрать с Кубанской Набережной новые арт-объекты работы местного скульптора Валерия Казаса, установленные там меньше недели назад, - сообщил в своем Telegram-канале глава краевого центра Евгений Первышов.

"Краснодар - город равных возможностей. Скульптор предложил свое видение арт-объектов, которые установили на улице Кубанская Набережная. Горожане высказали свое мнение. И это нормально", - написал градоначальник.

"Мы с самого начала решили, что ее будущее зависит от краснодарцев. Выставки бывают разные, не все из них становятся популярными. Многим данные арт-объекты не понравились. С учетом мнения жителей скульптуры с этого места уберут", - добавил Первышов.

Напомним, три скульптуры "Тороиды" из серии "Папье-маше" были установлены 19 июня за частные средства по частной же инициативе, однако популярными у жителей Краснодара они не стали, а 22 июня были забросаны яйцами.