Проценко: вакцированных нет в реанимации больницы в Коммунарке

Среди пациентов в реанимации "коронавирусной" Городской клинической больницы №40, расположенной в московской Коммунарке, нет ни одного вакцинированного. Об этом главврач больницы Денис Проценко написал в своем канале в Telegram.

"В Коммунарке в реанимации 387 пациентов, 101 на ИВЛ, три ЭКМО [экстракорпоральная мембранная оксигенация - ред.] … Среди них нет вакцинированных", - подчеркнул он.

Проценко обратил внимание, что если бы все люди следовали советам профессионалов, то тяжелых случаев оказалось бы гораздо меньше, а конец пандемии стал бы ближе.