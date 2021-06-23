Евро-2020: матчи группы F завершились вничью

В среду на чемпионате Европы по футболу были сыграны матчи заключительного, третьего тура в группе F.

На стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене встречались сборные Германии и Венгрии. Встреча завершилась вничью 2:2.

В параллельной встрече, проходившей в Будапеште, сборные Португалии и Франции разошлись миром (2:2).

Таким образом, по итогам группового этапа первое место в группе F с 5 очками заняла Франция. На второй строчке оказалась команда Германии, набравшая 4 очка. Столько же очков набрали португальцы, однако немцы оказались выше по дополнительным показателям. Венгрия финишировала четвертой.