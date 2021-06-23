Правоохранители рассказали детали смертельной перестрелки в Ингушетии

В правоохранительных органах подтвердили факт перестрелки из-за бытовой ссоры, произошедшей сегодня вечером в Ингушетии. Ранее о ЧП сообщали СМИ, ссылаясь на источники.

В пресс-службе региональной прокуратуры пояснили, что в сельском поселении Кантышево между его жителями вспыхнул конфликт с применением огнестрельного оружия, его жертвой стал местный житель 1982 года рождения. "[Еще] трое участников конфликта с огнестрельными ранениями доставлены в больницу", - цитирует сообщение "Интерфакс".

СУ СКР по региону открыло уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 - ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), подозреваемый уже задержан.

В пресс-службе ГУ МВД по Ингушетии добавили, что в дежурную часть поступил сигнал из больницы о том, что в приемное отделение медучреждения с огнестрельными ранениями были доставлены четверо жителей Кантышево.

На месте событий было установлено, что местный житель 1962 года рождения во время неожиданно возникшей бытовой ссоры открыл стрельбу из охотничьего карабина "Сайга, нанеся ранения четырем односельчанам. "Всех пострадавших доставили в больницу, где один из них скончался, трое остальных госпитализированы в хирургическое отделение", - отметили в ведомстве.

Стрелявший задержан и доставлен в ОМВД РФ по Назрановскому району, оружие изъято.