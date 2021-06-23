Бесковидные зоны могут появиться в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге не исключили возможность создания площадок для привитых от коронавируса граждан. Об этом заявила глава управления развития инфраструктуры комитета по промышленной политике города Анна Сильницкая.

"Такие инициативы к нам поступают, мы это обсуждаем это, наблюдаем за опытом Москвы в этом вопросе. Мы по темпу от Москвы отстаем, поэтому у нас есть запас времени, чтобы с холодной головой подойти", - приводит слова Сильницкой РИА Новости.

Она подчеркнула, что интерес к появлению бесковидных зон у предпринимателей города есть, особенно в сферах, которые пострадали от пандемии.

"Интерес у компаний есть, хоть их и немного", - добавила Сильницкая.