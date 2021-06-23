Армянские оппозиционеры стремятся войти в ЕС и НАТО (ВИДЕО)

Фото из аккаунтов Тиграна Хзмаляна в соцсетях

В социальных сетях широко разошелся видеоролик, на котором лидеры некоторых армянских оппозиционных партий озвучивают свои политические амбиции, имеющие явную антироссийскую окраску.

В частности, режиссер, глава Европейской партии Армении, член Совета "Национально-демократического полюса" Армении Тигран Хзмалян утверждает, что предком всех европейцев был "легендарный" Айк Наапет, а европейская цивилизация на юго-востоке якобы заканчивается именно Арменией.

"Евроинтеграция Армении будет увенчана полной евроинтеграцией и членством в Евросоюзе и в НАТО", - убежден оппозиционер.

Еще один член Совета "Национально-демократического полюса", Ваге Гаспарян, пояснил, что его партия считает необходимым получение Арменией официального статуса внеблокового союзника США.

Отметим, ни Европейская партия, ни "Национально-демократический полюс" не набрали на прошедших 20 июня выборах необходимого количества голосов и не прошли в парламент Армении.