Пешеходный мост рухнул в Вашингтоне
В результате падения пешеходного моста в Вашингтоне пострадали пять человек, сообщает пожарно-спасательная служба города.
Конструкция моста упала на шоссе DC-295. Пять человек госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.
Помимо этого, из оказавшейся под рухнувшим мостом автоцистерны вытекло в ливневую канализацию топливо. Предполагается, что мост мог обвалиться из-за того, что автоцистерна врезалась в одну из его опор.
Отмечается, что шоссе закроют на сутки для устранения последствий.
Вестник Кавказа
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