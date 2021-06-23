Пешеходный мост рухнул в Вашингтоне

В результате падения пешеходного моста в Вашингтоне пострадали пять человек, сообщает пожарно-спасательная служба города.

Конструкция моста упала на шоссе DC-295. Пять человек госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.

Помимо этого, из оказавшейся под рухнувшим мостом автоцистерны вытекло в ливневую канализацию топливо. Предполагается, что мост мог обвалиться из-за того, что автоцистерна врезалась в одну из его опор.

Отмечается, что шоссе закроют на сутки для устранения последствий.