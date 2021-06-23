Роспотребнадзор отменил фестиваль красок в Ейске

Из-за ситуации с коронавирусом отменен бесплатный фестиваль красок Summer Jump в кубанском Ейске, его планировали провести 26 июня в городском Никольском парке.

"По решению Роспотребнадзора фестиваль красок в городе Ейск отменяется! От нас в данной ситуации ничего не зависит", - приводит слова организаторов портал Юга.ру.

Они принесли извинения и выразили надежду на то, что в ближайшее время мероприятие все же получится провести.

Отметим, надзорное ведомство разрешило провести в столице региона забеги Run Kuban и Всероссийский полумарафон ЗаБег.РФ", в Анапе - фестиваль "А.морефест", а в Геленджике - фестивали аэродизайна и уличных театров.