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В Сочи ежегодно будут увеличивать число пляжей

В Сочи ежегодно будут увеличивать число пляжей

Власти Сочи планирует открывать на курорте около 15 новых пляжей к новому туристическому сезону.

"Мы планируем ежегодно открывать порядка 15 новых пляжных территорий в Сочи. Для этого мы разрабатываем специальную концепцию", - пояснил замдиректора департамента курортов и туризма горадминистрации Роман Бушманов, пишет "Интерфакс".

Планируется благоустроить несколько пляжей без гальки.

В этом году на курорте работает 188 пляжей, вход на них бесплатный. Они доступны с 8:00 до 20:00.

 

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Вестник Кавказа

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