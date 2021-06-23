Турция избавляет Мраморное море от слизи

Турецкие специалисты собрали и отправили на утилизацию 5 738 куб м слизи из Мертвого моря. Это аномально разросшийся фитопланктон, который угрожает жизням морских обитателей, сообщил министр окружающей среды и урбанизации Турции Мурат Курум на своей странице в Twitter. Также была запущена процедура по обогащению воды Мраморного моря кислородом.

Он уточнил, что на вторую неделю кампании по очистке в Стамбуле удалось очистить от слизи 2 225 кубометров территории, в Коджаэли – 412 куб м, в Бурсе – 133 куб м, в Текирдаге – 153 куб м, Балыкесире – 577 куб м, Чанаккале – 628 куб м, Ялове – 1610 куб м.