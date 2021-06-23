Вильфанд предупредил об опасных ночных температурах в Москве

Температура воздуха в центре Москвы по ночам до воскресенья будет опускаться в лучшем случае до 23-25 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, все ближайшие ночи, до воскресенья включительно, ночью столбики термометров упадут лишь до 20-22 градусов, и только в течение часа - с 4.30 до 5.30. Перед этим промежутком и после него температура воздуха будет выше.

"В центре Москвы минимальная будет 23-25… Такая супервысокая температура будет ночью", - приводит слова синоптика РИА Новости.

Научный руководитель Гидрометцентра уточнил, что причина такой разницы заключается в том, что стены домов обладают свойством накапливать тепло.

"Если нет кондиционера, то ночью человек не сможет отдохнуть от этого зноя", - предупредил Вильфанд.