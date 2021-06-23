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Жительница Уфы стала обладательницей квартиры после прививки от COVID-19

Жительница Уфы стала обладательницей квартиры после прививки от COVID-19

В Уфе женщина победила в розыгрыше квартиры среди вакцинированных от коронавируса, сообщает пресс-служба администрации города.

Общественный фонд развития Уфы разыгрывал однокомнатную квартиру и 10 смартфонов среди привитых от инфекции в акции "Здоровая Уфа". В конкурсе принимали участие граждане, сделавшие с 14 мая по 20 июня поставившие вакцину в любом пункте вакцинации города.

"Суперприз – квартиру выиграла жительница Уфы Тамара Александровна, вакцинировавшаяся 28 мая в городской клинической больнице №8. Также сегодня 10 участников акции стали обладателями айфонов. Были разыграны и другие ценные призы", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что все данные по вакцинированным проверялись комиссией. Данные победителей также подтверждались членами комиссии во главе с членом общественной палаты Башкирии Ольгой Панчихиной.

"В акции был зарегистрирован 38 631 флаер. Информация о результатах розыгрыша призов среди участников акции будет размещена на сайте акции "Здоровая Уфа". Представители организатора акции свяжутся с победителями по указанным ими телефонам", - сообщили в мэрии.

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Вестник Кавказа

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