Резкий рост госпитализаций с коронавирусом зафиксирован в Карачаево-Черкесии

Число пациентов с коронавирусом, которым требуется госпитализация, резко увеличилось в Карачаево-Черкесии. Такое сообщение распространил оперативный штаб по региону.

"В Карачаево-Черкесии за последнюю неделю зарегистрирован резкий рост числа госпитализаций. В оперативном режиме коечный фонд действующего в республике ковид-госпиталя на базе Черкесской городской клинической больницы был увеличен до 305 коек", - сказано в нем.

В соответствии с поручением главы Оперштаба республики Рашида Темрезова, прошел аудит готовности резервных ковид-госпиталей, которые могут быть в сжатые сроки созданы на базе Усть-Джегутинской ЦРБ, Карачаево-Черкесской РКБ, Хабезской ЦРБ, Черкесской городской поликлиники, расположенной в микрорайоне "Северный", и Противотуберкулезного диспансера, а также Карачаевской ЦГРБ.

В Оперштабе заверили, что в случае необходимости эти медучреждения могут развернуть ковидные госпитали за два дня.