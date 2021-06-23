Земельный спор стал причиной перестрелки в Ингушетии

В результате перестрелки в Назрановском районе погиб один и пострадали два человека, сообщает "Интерфаксу" информированный источник.

"Перестрелка в сельском поселении Кантышево Назрановского района республики, в ходе которой погиб мужчина и два человека ранены. Причиной инцидента стала возникшая ссора из-за территориального спора за земельный участок", - сказал источник.

По предварительным данным, двое пострадавших были доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в очень тяжелом состоянии. Погибшим оказался местный житель Хасбулат Кодзоев.

Отмечается, что открывший стрельбу мужчина доставлен в полицию.