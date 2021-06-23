Семейный "бизнес": супруги открыли финансовую пирамиду в Актобе

Муж и жена из Актобе подозреваются в более чем 30 случаях интернет-мошенничества, об этом сообщается на сайте Polisia.kz.

По данным правоохранителей, 20-летний мужчина и его супруга создали в соцсети страницы Aksha_komek, на которых предлагали всем желающим перечислить определенную сумму на банковский счет, обещая взамен дать деньги под проценты.

Открыто уголовное дело по ст.190 Уголовного кодекса РК "Мошенничество", идет расследование. Супругам грозит до двух лет лишения свободы.

Начальник областного департамента полиции Атыгай Арыстанов предупредил, что сейчас финансовые пирамиды действуют, "притворяясь" микрофинансовыми организациями, инвестиционными и управляющими предприятиями, но по принципу сетевого маркетинга.