Две канатки протянутся на Эльбрус выше отметки 3,5 тыс метров над уровнем моря

Две канатные дороги будут построены на курорте "Эльбрус" выше отметки 3,5 тыс м над уровнем моря, проинформировал генеральный директор АО "Курорты Северного Кавказа" Хасан Тимижев.

"Мы построим еще две канатные дороги на курорте на 3500+. Появление новых канатных дорог станет шагом в сторону обновления курорта. Мы создадим дополнительную высокогорную зону катания, которая со временем обрастет востребованными у гостей сервисами, новой инфраструктурой", - написал он на своей странице в Instagram.

Тимижев также отметил, что в ближайшие три года курорт комплексно модернизируется, появятся новые канатки и трассы, будет проводиться благоустройство территории, организованы парковки.