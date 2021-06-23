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Две канатки протянутся на Эльбрус выше отметки 3,5 тыс метров над уровнем моря

Две канатки протянутся на Эльбрус выше отметки 3,5 тыс метров над уровнем моря

Две канатные дороги будут построены на курорте "Эльбрус" выше отметки 3,5 тыс м над уровнем моря, проинформировал генеральный директор АО "Курорты Северного Кавказа" Хасан Тимижев.

"Мы построим еще две канатные дороги на курорте на 3500+. Появление новых канатных дорог станет шагом в сторону обновления курорта. Мы создадим дополнительную высокогорную зону катания, которая со временем обрастет востребованными у гостей сервисами, новой инфраструктурой", - написал он на своей странице в Instagram. 

Тимижев также отметил, что в ближайшие три года курорт комплексно модернизируется, появятся новые канатки и трассы, будет проводиться благоустройство территории, организованы парковки.

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Вестник Кавказа

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