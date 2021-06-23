Власти Ростова-на-Дону выбрали дом для музея истории города

Музей истории Ростова-на-Дону будет действовать в здании на улице Московской ,72, сообщила замглавы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова.

"Выделены деньги на проверку достоверности сметной стоимости проектных работ. В августе на думе будут выделены средства на разработку проектно-сметной документации реконструкции, она будет готова примерно за год. После заключения госэкспертизы будут выделены деньги, и тогда за два-три года проведут работы по реконструкции", - приводит слова чиновницы "АиФ-Ростов".

До их завершения музей откроется на других площадках, сначала - на первом этаже здания на улице Социалистической, 77, которое также приведут в порядок. Затем, в конце текущего года - начале следующего года, город выкупит дом в Думском проезде, 3, где до 1917 года располагался первый музей истории Ростова, и также разместит там временные экспозиции.

Жителей города призывают вносить свою лепту и делиться экспонатами для создающегося музея.