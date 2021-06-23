Украина впервые пробилась в плей-офф Евро-2020

Сборная Украины по футболу вышла в 1/8 финала чемпионата Европы.

Подопечные Андрея Шевченко, ранее уже завершившие групповой этап, стали третьими в группе С, набрав 3 очка в матче со сборной Северной Македонии.

Стоит отметить, что Украина вышла из группы чемпионата Европы впервые в своей истории. На Евро-1996, 2000, 2006 и 2008 украинцы не принимали участие, на Евро-2012 и Евро-2016 не смогли пробиться в плей-офф.