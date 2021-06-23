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Третья волна коронавируса накрыла Северную Осетию

Третья волна коронавируса накрыла Северную Осетию

В Северной Осетии началась третья волна коронавируса, об этом сообщила заместитель министра здравоохранения республики Тамара Томаева.

По ее словам, эпидемиологическая остановка в регионе становится все хуже, растет "обращаемость" в "ковидные" больницы, а заболевание начало протекать агрессивнее.

"Третья волна коронавируса, мы уже можем смело говорить, к сожалению, началась и в республике", - приводит слова чиновницы "Интерфакс-Юг".

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Вестник Кавказа

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