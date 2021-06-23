Евро-2020: Испания разгромила Словакию, Швеция вырвала победу у Польши

В среду на чемпионате Европы по футболу были сыграны матчи заключительного, третьего тура в группе Е.

На стадионе "Эстадио де-ла-Картуха" в Севилье встречались сборные Испании и Словакии. Победу со счетом 5:0 одержали испанцы.

В параллельной встрече, проходившей в Санкт-Петербурге, сборная Швеции победила команду Польши (3:2).

Таким образом, по итогам группового этапа первое место в группе Е с 7 очками заняла Швеция. На второй строчке оказались испанцы, набравшие 5 очков. Словакия с 3 очками расположилась на третьей позиции. Последнее место в группе заняла Польша (1 очко).