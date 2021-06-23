Дельта-штамм коронавируса пришел в Дагестан

Дельта-штамм коронавируса выявлен у заболевших в Дагестане. Об этом рассказала глава Минздрава республики Татьяна Беляева в видеообращении, опубликованном в Instagram ведомства.

"В настоящее время в республике зарегистрированы случаи индийского штамма, который является высококонтагиозным", - пояснила она.

Министр обратила внимание на рост числа госпитализаций. Беляева отметила, что ряд госпитализаций носит семейный характер, то есть лечение в больнице требуется нескольким членам одной семьи.

Глава Минздрава добавила, что впервые за время пандемии регистрируется "рост заболеваемости среди молодого населения".