Блинкен раскритиковал "Северный поток - 2" в беседе с Меркель

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Ангелу Меркель принять меры по "снижению рисков", которые якобы представляет "Северный поток - 2" для Украины и энергобезопасности Европы. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Госдепартамента.

"Госсекретарь подчеркнул, что США продолжают выступать против трубопровода "Северный поток - 2", и призвал Германию предпринять конкретные шаги для снижения рисков, которые газопровод несет для Украины и энергетической безопасности Украины", - говорится в тексте.

Ранее Блинкен заявил, что Штаты считают Германию своим лучшим другом.