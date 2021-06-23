Грузинские военные продолжают покидать Афганистан

Еще один поток грузинских миротворцев вернулся из Афганистана согласно плану завершения участия в миссии "Решительная поддержка", сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.

Напомним, что миссия НАТО завершится осенью текущего года. Грузинские миротворцы покидают Афганистан по согласованному графику. Участие сил обороны Грузии завершится после полного возвращения подразделения.

Отмечается, что со стороны Грузии участвуют 872 военных, которые базируются в Кабуле и Мазари-Шариф.

В настоящее время из Афганистана ведется вывод 32-го батальона третьей пехотной бригады. В среду в Грузию прибыл уже третий поток миротворцев этого подразделения.