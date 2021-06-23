Путин предложил Кадырову снова избираться на пост главы Чечни
Президент России Владимир Путин предложил Рамзану Кадырову избираться на пост главы Чечни на новый срок. Об этом он заявил сегодня во время дистанционной встречи с руководителем региона.
"При Вашем личном участии - непосредственном, иногда действительно прямом, личном участии - действительно, Чечня стала одним из наиболее безопасных субъектов РФ", - приводит слова российского лидера сайт Кремля.
Владимир Путин напомнил также о заслугах Рамзана Кадырова в развитии экономики субъекта и обустройстве его столицы - Грозного.
Вестник Кавказа
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