Турция на фоне выборов в трех соседних странах

Итоги прошедших недавно выборов в Израиле, Армении и Иране оказали влияние как на регион в целом, так и на отношения этих стран с Турцией. На повестке дня стоят заявления нового израильского премьер-министра Нафтали Беннета и консервативные взгляды нового иранского президента Эбрахима Раиси, пишет глава Фонда политических, экономических и общественных исследований (SETA) Бурханеттин Дюран в материале для турецкой "Сабах".

Пока внимание турецкого руководства было поглощено международными саммитами и событиями, граждане трех соседних стран делали важный выбор. Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху победил на внеочередных парламентских выборах 23 марта, однако Нафтали Беннетту удалось сформировать правительственную коалицию из восьми партий. Таким образом 14 июня закончилось 12-летнее премьерство Нетаньяху.

Президентские выборы в Иране, к участию в которых не были допущены реформисты и умеренные политики, состоялись 18 июня, в результате чего победу одержал консерватор Эбрахим Раиси.

Наконец, на досрочных выборах в парламент Армении в прошлое воскресенье победил премьер-министр Армении Никол Пашинян, потерпевший в прошлом году поражение во Второй Карабахской войне.

Как выборы повлияют на будущее региона и отношения Турции с этими странами:

Эра Беннетта

Администрация США сыграла свою роль в формировании нового правительства Израиля. Коалиционное соглашение, положившее конец эпохе Нетаньяху, было сформировано вскоре после визита госсекретаря США Энтони Блинкена.

Беннетт, который будет премьер-министром в течение первых двух лет, известен своими крайне правыми взглядами. Остается неясным, сколько сможет продержаться коалиционное правительство, в которое входят как арабская партия Израиля РААМ, так и левые; и как партнеры будут справляться со своими идеологическими разногласиями.

Вряд ли кто-то ожидает, что позиция Беннета по поселенцам или Западному берегу реки Иордан будет отличаться от позиции его предшественников. Выселение палестинцев из их домов, расположенных в районе Силуан Восточного Иерусалима с преимущественно арабским населением, может спровоцировать еще один кризис. Тем не менее новый премьер-министр Израиля вступил в должность без багажа, подобного тому, который накопил Нетаньяху за последние 12 лет.

Создаст ли избрание Беннета возможность для нормализации отношений между Анкарой и Тель-Авивом? Ответ зависит от подхода израильского правительства к палестинскому и иерусалимскому вопросам. Попытка изгнать палестинцев из их домов может помешать усилиям по нормализации обстановки.

Переговоры с Ираном о нормализации отношений

Администрация президента США Джо Байдена намерена ослабить международное давление на Иран. Влияние Тегерана в регионе будет расти за счет Израиля, если иранским дипломатам удастся заключить новое соглашение по ядерной сделке, несмотря на избрание консервативно настроенного президента.

Еще один важный момент заключается в том, как страны Персидского залива отреагировали на частичный уход Вашингтона из региона, начав переговоры о нормализации отношений с Ираном.

Консерваторы, возможно, и одержали победу в Иране, но тот факт, что только семь из 592 кандидатов были допущены к выборам, насторожил иранских избирателей, что привело к явке всего в 48%.

Эбрахим Раиси, который был верховным судьей, пользуется поддержкой верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и, в отличие от своего предшественника, не будет сталкиваться с сопротивлением Исламского консультативного совета. Тот факт, что консерваторы контролируют исполнительную, законодательную и судебную ветви власти, восстановит стабильность в иранской политике. И все же новому консервативному президенту будет трудно решать такие острые вопросы, как ядерная сделка и нормализация отношений со странами Персидского залива.

Раиси, который находится в санкционных списках ЕС и США, подвергается критике из-за его предполагаемой причастности к массовым казням 1988 года. В этом отношении у него нет полномочий, чтобы обращаться к Соединенным Штатам или Евросоюзу.

Отношения между Анкарой и Тегераном колеблются между сотрудничеством и конкуренцией. В последние годы эти две страны сблизил Астанинский процесс, а также агрессивная политика Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), вылившаяся в блокаду Катара.

Тем не менее иранцы не слишком довольны растущим влиянием Турции на Кавказе в результате ее поддержки Азербайджана во время Второй Карабахской войны 2020 года. Кроме того, стремление Турции к нормализации отношений с Египтом, Саудовской Аравией, ОАЭ и Израилем часто рассматривается как попытки противостоять Ирану.

Иранское руководство, нацеленное на снижение напряженности в отношениях с Персидским заливом, несколько усложнило себе региональную политику, выбрав президентом консервативного кандидата по внутренним соображениям.

Вряд ли администрация Раиси, которой предстоит нелегкая битва за влияние в Вашингтоне, Брюсселе и Персидском заливе, захочет ссориться с Анкарой. Тот, кто ожидает радикальных изменений в балансе сил между двумя странами, ошибается.

Армения

Победа Никола Пашиняна на досрочных выборах в Армении скорее всего предполагает, что страна останется полем битвы между Западом и Россией. Сможет ли и.о. премьер-министра, победивший на выборах, несмотря на поражение в Нагорном Карабахе, нормализовать отношения своей страны с Азербайджаном и Турцией? В обмен на подписание Ереваном мирного договора с Баку руководство Турции обещает расширение торговли, большую открытость и включение Армении в шестистороннюю платформу сотрудничества. Остается лишь гадать, как будут развиваться события.