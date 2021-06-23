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Автобус с журналистами перевернулся в Иране, есть жертвы

Автобус с журналистами перевернулся в Иране, есть жертвы

Минимум три человека стали жертвами ДТП с автобусом, в котором ехали журналисты, в Иране, такое сообщение распространила телерадиовещательная корпорация IRIB.

В нем также говорится, что в результате аварии пострадал 21 человек, передает ТАСС.

Трагедия произошла в районе города Негеде в провинции Западный Азербайджан. В автобусе ехала группа тегеранских журналистов, занимающихся вопросами окружающей среды. Они посетили соленое озеро Урмия и уже возвращались в столицу, когда автобус перевернулся.

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Вестник Кавказа

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