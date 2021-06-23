В МИД РФ засомневались в дружбе США с Германией

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Германию лучшим другом США, однако Вашингтон препятствует участию "друга" в проекте "Северный поток — 2", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Блинкен заявил, что Германия - лучший друг США. Что же тогда США лучшему другу мешают участвовать в выгодном для него проекте "Северный поток — 2"? Так с лучшими друзьями не поступают", - прокомментировала Захарова в Telegram-канале.

Напомним, что Блинкен назвал Германию лучшим другом США в мире, а также добавил, что Джо Байден с нетерпением ожидает визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Вашингтон.