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В МИД РФ засомневались в дружбе США с Германией

В МИД РФ засомневались в дружбе США с Германией

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Германию лучшим другом США, однако Вашингтон препятствует участию "друга" в проекте "Северный поток — 2", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Блинкен заявил, что Германия - лучший друг США. Что же тогда США лучшему другу мешают участвовать в выгодном для него проекте "Северный поток — 2"? Так с лучшими друзьями не поступают", - прокомментировала Захарова в Telegram-канале.

Напомним, что Блинкен назвал Германию лучшим другом США в мире, а также добавил, что Джо Байден с нетерпением ожидает визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Вашингтон.

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Вестник Кавказа

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