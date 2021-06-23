"Узбекские железные дороги" организовали дополнительные поезда из России
Компания "Узбекистон темир йуллари" ("Узбекские железные дороги") до конца июня организует два поезда из российских городов, на которых смогут вернуться на родину граждане, "застрявшие" в РФ из-за пандемии COVID-19. Такое сообщение распространила пресс-служба компании.
"АО "Узбекистон темир йуллари" организовало дополнительные специальные пассажирские поезда сообщением "Волжский - Ташкент и Москва - Ташкент", - цитирует его Sputnik Узбекистан.
Из Волжского (Волгоградская область) поезд отправится 25 июня в 20.57 мск, из Москвы (Казанский вокзал) - 28 июня в 22.28.
Приобрести билеты можно по интернету, добавили в компании.
Вестник Кавказа
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