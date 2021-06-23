В КЧР отменили выпускные из-за COVID-19

Оперативный штаб Карачаево-Черкесии отменил выпускные мероприятия в республике.

Отмечается, что церемонии вручения дипломов в образовательных учреждениях могут быть проведены на открытом воздухе, но без приглашенных лиц.

В ведомстве добавили, что участники выпускных мероприятий должны в строгом порядке соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, сообщает "Интерфакс".

Оперштаб подчеркнул, что выпускные торжества могут быть организованы позже, после улучшения эпидемиологической обстановки в регионе.