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В КЧР отменили выпускные из-за COVID-19

В КЧР отменили выпускные из-за COVID-19

Оперативный штаб Карачаево-Черкесии отменил выпускные мероприятия в республике.

Отмечается, что церемонии вручения дипломов в образовательных учреждениях могут быть проведены на открытом воздухе, но без приглашенных лиц.

В ведомстве добавили, что участники выпускных мероприятий должны в строгом порядке соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, сообщает "Интерфакс".

Оперштаб подчеркнул, что выпускные торжества могут быть организованы позже, после улучшения эпидемиологической обстановки в регионе.

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Вестник Кавказа

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