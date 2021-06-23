Мэр Нальчика вакцинировался от COVID-19

Глава Нальчика Таймураз Ахохов прошел первый этап вакцинации от коронавируса. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

"В связи с осложнившейся ситуацией распространения коронавирусной инфекции я принял решение пройти процедуру вакцинации. Первый этап я прошел совместно с коллективом МУП "Водоканал" и, пользуясь случаем, выражаю благодарность всем сотрудникам за оказанную поддержку. Для себя и своей семьи я выбрал вакцину "Спутник V", - написал он.

Ахохов также призвал жителей республики вакцинироваться от COVID-19, защитив себя и близких.