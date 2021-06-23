Новая река угрожает поселку в Ялте

Кооператив "Хуторок", расположенный на территории Ялты и почти полностью засыпанный в результате селя, вызванного наводнением, требуется эвакуировать из-за возникновения новой реки, заявила глава городской администрации Янина Павленко.

Она пояснила, что жители микрорайона, засыпанного землей на 3-5 м, пытались самостоятельно раскопать свои дома, но эти работы пришлось остановить.

"В районе под завалом - магистральный водовод на Гурзуф и Большую Ялту. Их повреждение может привести еще к более печальным последствиям", - цитирует Павленко "Интерфакс".

Мэр отметила, что правоохранители и местные депутаты обходят дома и просят местных жителей эвакуироваться, но многие не соглашаются на это.

"Главное - разобраться с устьем реки. Сейчас в горах идет дождь. Здесь реки никогда не было, это новое русло сформировалось. Нам сейчас важно понять, что делать с этой водой", - добавила сити-менеджер.