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Макрон и Меркель хотят видеть Путина на саммите ЕС

Макрон и Меркель хотят видеть Путина на саммите ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон хотят, чтобы ЕС пригласил российского лидера Владимира Путина на саммит, сообщает издание Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что с данной инициативой выступила канцлер ФРГ, которую поддержал Макрон.

Источники, знакомые с ситуацией, заявили, что послы Парижа и Берлина на недавней встрече в Брюсселе сделали неожиданный ход для других участников, внеся новые предложения по отношениям с Москвой.

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Вестник Кавказа

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