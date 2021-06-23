Жара побила 120-летний рекорд в Москве

Температура воздуха в Москве сегодня установила абсолютный рекорд для июня за последние 120 лет. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Сегодня между 14 и 15 часами, где-то в 14.50, температура достигла 34,8 градусов, и это значит, что это рекорд не просто этого дня, а рекорд для июня в целом", - цитирует его РИА Новости.

По словам синоптика, предыдущий рекорд - 34,7 градусов - был установлен 21 июня 1901 года.

Вильфанд предупредил, что только что установленный рекорд может быть побит уже в ближайшие несколько дней, поскольку жара в столице не сдает позиции.