Мальчик лишился руки из-за "целителя" в Казахстане

Школьнику в Мангистауской области пришлось ампутировать руку после "лечения" у "местного целителя". Об этом рассказал блогер Азамат Сарсенбаев в Facebook.

По его данным, 17 июня в областную детскую больницу обратились муж чина и женщина из поселка Кызылсай с сыном восьми лет.

Врачи выяснили, что правая рука мальчика до локтя охвачена гангреной. Спасти конечность не удалось, и медики ампутировали ее. Сейчас пострадавший чувствует себя хорошо.

Родители рассказали, что ребенок неудачно упал с велосипеда и сломал руку. Они отвели сына к местному "целителю", который сделал перевязку и отправил мальчика домой. Однако спустя десять дней у школьника начала отмирать правая рука, и лишь тогда его родители обратились к врачам.