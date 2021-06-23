США определились с лучшим другом

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает Германию лучшим другом Штатов.

"У США нет лучшего партнера, лучшего друга в мире, чем Германия", - приводит слова Блинкена РИА Новости.

Он также отметил, что собирается обсудить с канцлером Германии Ангелой Меркель Россию и Китай.

Блинкен подчеркнул, что лидер США Джо Байден ожидает Меркель в Вашингтоне с визитом в июле.

Ранее в Германии и Белом доме заявили, что Байден встретится с Меркель в Вашингтоне 15 июля, стороны обсудят коронавирус, климат, экономику и международную безопасность.