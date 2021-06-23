Подмосковье вводит новые антикоронавирусные меры

Власти Московской области ужесточают ограничения, связанные с распространением коронавируса.

Уже завтра вступает в силу запрет на спортивные и культурные мероприятия с участием более 50 человек в помещениях и 500 на улице; работу фудкортов; работу ресторанов, клубов и баров ночью. Кроме того, в гостиницы смогут заселиться только вакцинированные или переболевшие, а также предъявившие отрицательный ПЦР-тест.

С 28 июня посетить точки общественного питания смогут только обладатели QR-кода, который выдадут привитым или переболевшим, либо отрицательного ПЦР-теста, код понадобится также для посещения спортивных и развлекательных мероприятий. Временно закроются аттракционы, детские комнаты и зоопарки, передает РИА Новости.

Если все эти меры не дадут результата, то с 1 июля власти планируют запретит проезд на общественном транспорте лицам без QR-кода.

Кроме того, все таксисты должны вакцинироваться до 15 июля, в противном случае им запретят работать.

Ограничения пока устанавливаются на срок до 20 июля.