Brent преодолела отметку $76 впервые за 2,5 года

Цена фьючерсов на нефть Brent продолжает расти и сегодня вечером впервые за долгое время превысила отметку в $76 за баррель. Об этом говорят данные торгов.

Так, стоимость августовского фьючерса на эту североморскую нефтяную смесь к 17:31 мск увеличилась на 1,62% и дошла до отметки $76,02 за баррель, передает ТАСС.

Вскоре, к 17:37 мск, долгосрочные контракты замедлили рост, так что их стоимость опустилась на уровень $75,82 за баррель, что, тем не менее, на 1,52% превышает уровень закрытия предыдущей сессии.

Напомним, в последний раз цена нефти Brent поднималась выше $76 за баррель в октябре 2018 года.