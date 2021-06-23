Кадыров считает себя "верным пехотинцем" Путина

Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности выполнить любой приказ президента России Владимира Путина.

Он также отметил, что ждет дальнейших указаний от главы государства по выборам главы региона.

"Владимир Владимирович, еще у нас в этом году Чеченскую Республику ждет важное событие - это многоуровневые выборы, в том числе и главы Чеченской Республики. Регион полностью к ним готов, поэтому как ваш преданный пехотинец я жду дальнейших указаний и готов выполнить любой ваш приказ", - сказал глава республики.

Напомним, что Путин и Кадыров встретились в формате видеоконференции.