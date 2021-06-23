"Ахмат" подписал защитника "Локомотива"

Футбольный клуб "Ахмат" объявил об изменениях в составе.

В грозненскую команду на правах аренды перешел защитник "Локомотива" Виталия Лысцова. Отмечается, что игрок будет выступать до конца сезона 2021/22.

Также "Ахмат объявил об уходе полузащитника Одисе Роши. Клуб расторг контракт с футболистом по обоюдному согласию сторон.

За "Ахмат" Роши провел 88 официальных матчей и забил 12 голов. Лысцов провел 5 матчей за "Локомотив" в прошлом сезоне.