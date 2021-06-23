Владимир Путин и Ильхам Алиев призвали к активизации транспортной разблокировки Южного Кавказа
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Такое сообщение опубликовано на сайте Кремля.
В нем говорится, что главы государств обсудили "практические аспекты реализации договоренностей", закрепленных в трехсторонних заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября прошлого года и 11 января текущего года.
"Особое внимание уделено активизации работы в трехстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе", - отметили в Кремле.
Во время рассмотрения текущих вопросов российско-азербайджанской повестки президенты "подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление" двустороннего стратегического партнерства.
Кроме того, главы государств условились о продолжении контактов на различных уровнях.
Беседа состоялась по инициативе азербайджанской стороны.
Вестник Кавказа
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