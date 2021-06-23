Владимир Путин и Ильхам Алиев призвали к активизации транспортной разблокировки Южного Кавказа

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Такое сообщение опубликовано на сайте Кремля.

В нем говорится, что главы государств обсудили "практические аспекты реализации договоренностей", закрепленных в трехсторонних заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября прошлого года и 11 января текущего года.

"Особое внимание уделено активизации работы в трехстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе", - отметили в Кремле.

Во время рассмотрения текущих вопросов российско-азербайджанской повестки президенты "подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление" двустороннего стратегического партнерства.

Кроме того, главы государств условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Беседа состоялась по инициативе азербайджанской стороны.