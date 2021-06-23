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Вопрос об испытании "Спутника V" у подростков решится в ближайшее время

Вопрос об испытании &quot;Спутника V&quot; у подростков решится в ближайшее время

Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи уже подал необходимые документы и ждет разрешения на исследование вакцинации "Спутником V" детей, сообщил его директор Александр Гинцбург.

"Мы подали документы для получения разрешения на исследование, они сейчас находятся на рассмотрении в Минздраве России и в совете по этике", - приводит его слова РИА Новости.

Ученый подчеркнул, что решение по этому вопросу, скорее всего, будет вынесено в ближайшее время.

Гинцбург добавил, что, по всей видимости, в исследовании смогут принять участие подростки не с 15 лет, как планировалось ранее, а с 12.

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Вестник Кавказа

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