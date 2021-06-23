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Евро-2020: Украина выйдет в плей-офф, если…

Евро-2020: Украина выйдет в плей-офф, если…

Сегодня вечером на чемпионате Европы по футболу будут сыграны заключительные матчи группового этапа.

Сборная Украины уже завершила свое выступление в группе С поражением от команды Австрии со счетом 0:1. Таким образом, Украина заняла третье место в квартете после Нидерландов и Австрии.

Тем не менее, подопечные Андрея Шевченко еще могут выйти в плей-офф. Для этого украинской сборной надо опередить хотя бы две команды, которые займут в своих квартетах третьи места. Таким образом, Украина станет участницей 1/8 финала, если сработает хотя бы один из следующих сценариев:

1. Португалия с крупным счетом уступит Франции

2. Германия потерпит крупное поражение от Венгрии

3. Победа или проигрыш Испании в матче со Словакией и ничья или победа Швеции в матче с Польшей

Перед заключительным туром лидером группы F является Франция, набравшая 4 очка. На втором месте находится Германия (3 очка), которая опережает Португалию по дополнительным показателям. Замыкает квартет Венгрия (1 очко).

Группу E с 4 очками возглавляет Швеция. На втором месте находится Словакия (3 очка). Третью строчку занимает команда Испании (2 очка), замыкает квартет Польша (1 очко).

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Вестник Кавказа

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