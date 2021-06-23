Кадыров заявил Путину о нехватке вакцин от COVID-19 в Чечне

Лидер Чечни Рамзан Кадыров рассказал президенту России Владимиру Путину, что республика испытывает дефицит вакцин от COVID-19, и попросил обратить на это внимание.

Путин провел встречу с главой Чечни в формате видеоконференции.

"В некоторых пунктах вакцинации наблюдается очереди. Последнюю неделю мы испытываем дефицит вакцин, и хотел бы, чтобы вы обратили на это внимание", - приводит слова Кадырова РИА Новости.