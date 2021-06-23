Мурашко предупредил о новой опасности коронавируса

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что число осложнений после коронавирусной инфекции нового типа вдвое превышает осложнения после гриппа.

"Число осложнений фактически в два раза превышает – по сравнению с сезонным гриппом", - сказал он в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Также министр отметил, что особую озабоченность сейчас вызывает состояние беременных женщин с новой коронавирусной инфекцией. "Сегодня в крайне тяжелом состоянии в палатах реанимации находятся 12 таких пациенток, и федеральный консультативный центр каждую сопровождает и дистанционно, и при необходимости очными консультациями", - сообщил министр здравоохранения России.