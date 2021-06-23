Зурабишвили пригласила Зеленского посетить Грузию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем пригласила его посетить Грузию.

Как сообщает администрация Зурабишвили, переговоры прошли за закрытыми дверями, затем стороны выступили перед журналистами.

По словам Зурабишвили, нынешний визит - начало "укрепления наших политических отношений. Приглашаю президента Зеленского посетить Грузию 18 июля".

В свою очередь, глава украинского государства акцентировал внимание на том, что переговоры сыграли важную роль в укреплении стратегического партнерства между странами.