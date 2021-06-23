Минцифры проинформировали об ажиотажном спросе на вакцинацию

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил о том, ведомство фиксирует ажиотажный спрос на вакцинацию. Так, за минувшую неделю через Госуслуги записалось 200 тыс человек.

"За последнюю неделю у нас 200 тыс человек записались через портал. В 3-4 раза нагрузка выросла", - сказал он на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

В настоящее время в день записывается до 40 тыс человек через портал Госуслуг на вакцинацию. "Это показывает общую востребованность", - обратил внимание он.